وزارة الدفاع الأمريكية ترصد الصاروخ الصيني وتدرس خيارات «الإسقاط»

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تحديد المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني، الذي خرج عن سيطرة بكين في الساعات الماضية خلال مهمة مرتبطة ببرنامج الفضاء التابع للصين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن القيادة الاستراتيجية الأميركية تراقب مسار الصاروخ الصيني، وأنه من المبكر تحديد مكان سقوطه، إلا أنه من المؤكد أنه سيدخل المدار الجوي الأرض فجر يوم السبت المقبل.

وردا على سؤال عما إذا يدرس البنتاجون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعي من الأرض، أوضح كيربي أنه يتم الأخذ في الاعتبار خيارات كثيرة، وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الساعات المقبلة.

هذا ويصل وزن الصاروخ الصيني إلى أكثر من عشرين طنا، إلا أن خبراء علميين في البنتاجون كانوا صرحوا قبل قليل أنه من المحتمل أن ينشطر الصاروخ إلى أشلاء بعيد دخوله مدار الأرض.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تقرير حول آخر أخبار الصاروخ الصيني أنه من المتوقع دخول الصاروخ الصيني من طراز Long March 5B الغلاف الجوي للأرض تقريبا يوم 8 مايو، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك هوارد، الذي أعلن أن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ حاليا.

وكشف هوارد في تصريحات حول آخر أخبار الصاروخ، إنه لا يمكن تحديد «نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض» إلا في غضون ساعات من عودته، مشيرا إلى أن السرب الثامن عشر المكلف بالمتابعة والسيطرة في عمليات الفضاء سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ من خلال موقع Space Track على الإنترنت.

واستخدم الصينيون الصاروخ الذي خرج عن السيطرة لإطلاق جزء من محطتهم الفضائية الأسبوع الماضي. وكان من المفترض أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ - 22 طنًا - أثار مخاوف من احتمال سقوط أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الأرض وتتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة بالسكان.