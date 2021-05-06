«خنقه بملابس العيد».. قصة مقتل الطفل يوسف وإخفائه في «شيكارة» بأسيوط

«خنقه بملابس العيد، ووضعه في شيكارة، وغطاه بالأخشاب داخل مخزن»، قصة مأساوية عاشتها أسرة الطالب يوسف حلمي، 14 سنة، من مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والذي حوّل اختفاؤه عيد القيامة إلى حزن لدى أسرته، بل زادت مرارة الحزن عندما توصلوا إلى مكانه، الذي أرشدهم إليه المتهم بقتله، فوجدوا نجلهم مخنوقاً بحزام، وملقى داخل شيكارة، وسط حالة مأساوية لم تشهد المدينة بشاعتها من قبل.

اختفاء «يوسف» يوم عيد القيامة بأسيوط

تروي أسرة «يوسف» تفاصيل ما حدث في يوم الاختفاء، حيث خرج يوم عيد القيامة، يرتدي ملابس العيد، ولطبيعته الاجتماعية، تقابل مع شاب أكد له أنه يعرف شقيقه، وطلب منه أن يعلمه قيادة السيارة ففرح يوسف بالعرض وذهب معه ليتعلم القيادة، بل أن يوسف طلب من المتهم بقتله أن يصوره فيديو أثناء قيادته للسيارة، ونشره يوسف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان آخر ما نشره في حياته، فقد اختفت أخبار يوسف تماماً، وبدأت أسرته في البحث عنه، وبسؤال أصدقائه، أكدوا أنهم كانوا في انتظاره إلا أنه لم يأتِ إليهم، ونسى جميع أقاربه احتفالهم بالعيد، وبدأوا في البحث عنه في كل مكان ولكن دون جدوى.

تتبع تليفون يوسف يقود أسرته لمنزل المتهم

فكر ابن عم «يوسف» في طريقة للبحث عنه عن طريق الموبايل، فهو يعلم أنه يربط هاتفه المحمول بجهاز «تابلت» موجود في البيت، قال :«أنا هأحدد لكم موقع تليفون يوسف بالضبط»، وبتتبع التليفون وصلت أسرة «يوسف» إلي بيت المتهم بقتله، والذي في البداية أنكر معرفته بيوسف أو بالتليفون، فتجمهر أهالي المنطقة، وزاد العدد، وبعد ساعات من الضغط عليه، أكد أنه يعرف مكان يوسف وأنه حي، لكنه لن يتكلم إلا في وجود الشرطة.

مباحث القوصية تعثر علي جثة يوسف داخل شيكارة

أبلغت أسرة يوسف الشرطة، وانتقلت إلى المكان، وأرشدهم المتهم عن وجوده داخل مخزن، وهناك كانت المفاجأة البشعة، فوجدوا جثة يوسف داخل شيكارة ومغطاة بالأخشاب، والشيكارة مربوطة، وتعرف والده عليه، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وطالبت أسرة يوسف بالقصاص من القاتل، الذي قتل نجلهم البريء المعروف عنه طبيعته الاجتماعية وحبه للناس.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بالعثور على جثة طالب ملقاة خلف أحد المنازل بشارع مدرسة التجارة بالبندر دائرة القسم.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب يدعى «يوسف حلمي فارس عطية ملاك»، 14 سنة، وبه آثار خنق بالرقبة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى القوصية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.