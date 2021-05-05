أمين «الأعلى للآثار» يتابع استعدادات نقل مركب خوفو للمتحف الكبير

‏تفقد اليوم، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأول، من مكان عرضه بمتحف مركب خوفو بمنطقة آثار الهرم، إلى مكان عرضه الجديد بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقاً للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل لجسم المركب قبل أعمال التدعيم بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، بالإضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف.

رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الزيارة، الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وأشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الهرم.

جدير بالذكر، أنه جرى اكتشاف مركب خوفو الأول، في مايو 1954، على يد المهندس كمال الملاح، ويعد الاكتشاف واحدا من أهم الاكتشافات الأثرية الفريدة الخاصة بالملك خوفو، وقام المرمم المصري أحمد يوسف بترميم وإعادة تركيب المركب.