مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23.. منى زكي تتسبب في كارثة بسبب الأفيون

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23، بشجار بين منى زكي التي تؤدي دور هنا، ومحمد ممدوح الذي يؤدي دور حازم زوجها، في المنحل، بسبب إدارة المصنع الذي يمتلكانه.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23

فيما ترفض منى زكي، أن يتولى محمد ممدوح، منصب المسؤول بالإدارة، بعد غياب أشهر، حيث إنه كان في رحلة سفر مع أمينة التي تؤدي دورها الفنانة عائشة بن أحمد، وذهبت إلى سيد رجب الذي يؤدي دور الحاج بدر، ثم جاء محمد ممدوح ومحمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، ونشب بينهما شجار كبير، لرفض منى زكي، تسليم محمد ممدوح، الإدارة، وقررت إعطاءه نسبة من الأرباح.

وتجري الشرطة تحقيقات موسعة بعد وصول برطمان عسل بالأفيون إلى يد أحد المواطنين عن طريق المصادفة بعد شرائه من السوبر ماركت،والذي سبق أن وضعته منى زكي، ضمن شحنة من المكتب دون علمها، وتتوالى الأحداث بالمسلسل.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24

قناة DMC

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».