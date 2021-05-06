مسلسل ضد الكسر الحلقة 23: نيللي كريم تسافر ومصطفى يتنازل عن القضية

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج، لصديقه، لمعرفة أسباب خيانته له وتدمير حياته، فكان سببا في انفصاله عن زوجته نيللي كريم.

وتستمر رحلة تارا عماد، في إثبات نسب طفلها، ويقرر زوجها «مصطفى»، التنازل عن القضية التي أقامها ضد زوجته.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر

وتقرر نيللي كريم، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضد الكسر، استرجاع نيللي كريم لذكريات حياتها قبل الزواج، وإنفاقها على أسرتها.

وحاولت نيللي كريم، تحقيق مصالح مادية من مصطفى درويش، لكسب مزيد من الأموال، من تجارة العملة، لينكشف عملهما بعد ذلك، ويسجن مصطفى درويش.

وحكت نيللي كريم لشقيقتها تارا عماد، عن المصالح التي جمعتها بمصطفى درويش، التي تسببت في أزمة الشرف التي وقعت فيها تارا عماد.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.