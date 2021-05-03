مسلسل ضد الكسر الحلقة 20: مصطفى درويش ينكر نسب طفل تارا عماد

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل ضد الكسر، من بطولة نيلي كريم، بـ«فلاش باك» للأحداث، حيث تذكرت الفنانة لقاء الخميسي، صديقة نيلي كريم، طلبها الطلاق من محمد فراج.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل ضد الكسر

وتتوالى الأحداث ويتوفى والد الفنان محمد فراج، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتذهب تارا عماد لمقابلة مصطفى درويش وتطلب منه الاعتراف بنجله، لكنه ينكر نسب الطفل.

وكانت أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضد الكسر، شهدت انفصال نيلي كريم عن زوجها محمد فراج، بعد مواجهته بالخيانة، وتحاول تارا عماد، التخلص من اتهمها في شرفها من طليقها بعد إنكاره نسب الطفل.

وتوالت الأحداث، ليواجه محمد فراج، لقاء الخميسي، صديقة نيللي كريم، بعدما تسببت في انفصاله عن زوجته وأنها كانت سبب الانفصال.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.