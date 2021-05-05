مسلسل ضد الكسر الحلقة 22.. نيللي كريم تعمل في تجارة العملة

شهد مسلسل ضد الكسر الحلقة 22، أحداثا شيقة، إذ كانت عبارة عن استرجاع للذكريات لحياة نيللي كريم قبل الزواج، وإنفاقها على أسرتها.

وتحاول نيللي كريم، تحقيق مصالح مادية من مصطفى درويش، لكسب مزيد من الأموال، من تجارة العملة، لينكشف عملهما بعد ذلك، ويسجن مصطفى درويش.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضد الكسر

وتحكي نيللي كريم لشقيقتها تارا عماد، عن المصالح التي جمعتها بمصطفى درويش، التي تسببت في أزمة الشرف التي وقعت فيها تارا عماد.

وسردت أحداث الحلقة 21، من مسلسل ضد الكسر، اللقاء الأول بين نيلي كريم «سلمي»، ومصطفى درويش، الذي كان في المكتبة التي تعمل بها، ولكنها اكتشفت أيضا أنه يتعاون مع مالك المكتبة في تجارة العملة، إذ عثرت في مخزن المكتبة على كمية كبيرة من الدولارت، التي يتم إخفائها داخل الكتب الدراسية.

كذلك أوضح المسلسل، كيف كانت بداية تعارف لقاء الخميس ونيلي كريم، فكانت تعمل نيلي في توريد بعض الخضار المجهز إلى المطعم الذي تملكه، وكانت تقدم لها نصائح عن طرق أفضل في التقديم الطلبات للزبائن، وأشكال أفضل لقائمة الطعام الخاصة بمطعمهم.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.