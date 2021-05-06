بتكلفة مليار جنيه.. جامعة طنطا تدشن مستشفى 900900

نظمت جامعة طنطا، ‏حفل إطلاق مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا «مستشفى 900900»، بحضور ‏نواب رئيس الجامعة، ‏‏ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، والإعلامى ‏أحمد المسلماني ممثل مجلس أمناء المؤسسة، ‏ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو المؤسسة، والدكتور عبدالهادي القصبي، والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال‏ الأعمال بالمحافظة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

أكد الدكتور محمود ذكي ‏رئيس جامعة طنطا، أن تدشين مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا لإنشاء مستشفى المحلة الجديد 900900، يعد مصدر فخر لكل أبناء إقليم الدلتا، كونه مشروع وطني، وإنجاز أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير.

جاء ذلك ‏خلال كلمته في حفل التدشين الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبي بطنطا.

و‏أشار رئيس الجامعة، إلى أن فكرة إنشاء مستشفى 900900، تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء إقليم الدلتا، ‏موضحًا أن المستشفى جرى تصميمه بمواصفات عالمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حلم إنشاء المستشفى تحول إلى فكرة وتحولت الفكرة إلى حقيقة، بإعلان التدشين في 4 أشهر فقط، اختصارًا للوقت الذى قدر بـ18 شهرا، حيث بدأ العمل الفعلي في التنفيذ، بداية من تخصيص الأرض، مرورًا بعمل الرسومات الهندسية، حتى إنشاء ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا، التي ستتولى تمويل المستشفى.

وقال الدكتور ‏محمود ذكى، أن حب الوطن وتلاحم كل الأجهزة المعنية، كان السبب الرئيسي وراء بدء تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي سيخدم محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

وأكد أن المشروع الجديد سيجري إنشائه على 3 مراحل، بإجمالي مسطحات بنائية 12 ألف متر مربع، ‏بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مباني، المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ، والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 ‏سرير.

وتزامنًا مع شهر رمضان، طالب الدكتور محمود ذكى رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأفراد وهيئات المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق حلم بناء المستشفى، في إطار المشاركة المجتمعية، لتوفير الخدمات الطبية المتميزة واللائقة لأبناء الغربية والمحافظات المجاورة والتبرع علي حساب المستشفي الجديد في البنك الأهلي باسم ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا.