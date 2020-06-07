في جراحة استمرت 3 ساعات.. مستشفى طنطا الجامعي ينقذ حياة روسية

تمكن فريق طبي بمستشفيات جامعة طنطا، من إنقاذ حياة مريضة روسية تعاني من نزيف بالمخ، حيث تم إجراء عملية جراحية لها استمرت نحو 3 ساعات.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي، عميد كلية طب طنطا، إن فريقا طبيا بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق مدير المركز الطب النفسي بجامعة طنطا، يعاونه الدكتور أحمد رويشة وعدد من الفنيين والممرضين وخبراء الأشعة، نجحوا في إجراء عملية جراحية لمريضة روسية متزوجة من مصري، جاءت للمستشفى ليلة أمس، تعاني من نزيف مفاجئ بالمخ بسبب تمدد شريان المخ، ويتطلب الأمر تدخلا جراحيا بشكل فوري وبتقنية عالية جدا.

وأضاف: "على الفور جرى تجهيز غرفة العمليات، ونجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريضة بعد عملية جراحية استمرت 3 ساعات، حيث تمكن من غلق تمدد الشريان بالمخ وإيقاف النزيف مستخدما ملفات حلزونية عن طريق القسطرة المخية".