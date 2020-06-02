سيخ حديدي اخترق جسده.. مستشفى طنطا الجامعي ينقذ شابا من الموت

أعلن الدكتور محدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح 4 فرق طبية بمستشفيات طنطا الجامعية، من استخراج سيخ حديدي اخترق جسم طفل في عملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن طوارئ مستشفيات جامعة طنطا استقبلت منذ ساعات قليلة شخصا يبلغ من العمر 15 عاما، بعد سقوطه من الطابق الأول على سيخ حديدي يبلغ طوله مترا، مخترقا جسده من أسفل إلى أعلى بداية من الجانب الأيمن مرورا بالبطن والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وبجوار البطين الأيمن للقلب والشرايين العظمى الرئيسية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، بمهارة ودقة الفرق الطبية الأربعة التي شاركت في إجراء الجراحة.

وأكد "التطاوي"، أن هذه العملية تعد إنجازا طبيا جديدا يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا، كونها من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى فرق طبية متخصصة.