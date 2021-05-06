موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 24.. هل تعود نيللي كريم لزوجها؟

يُعرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 24، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 24

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 24، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.

ودارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج، لصديقه، لمعرفة أسباب خيانته له وتدمير حياته، حيث كان سببا في انفصاله عن زوجته نيللي كريم.

وتستمر رحلة تارا عماد، في إثبات نسب طفلها، ويقرر زوجها «مصطفى»، التنازل عن القضية التي أقامها ضد زوجته.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.