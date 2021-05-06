«التعليم» ترد على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021: كلام فارغ

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان شهر مايو الجاري يستهدف كل طلاب الثانوية الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية، موضحا أن الهدف هو تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، والكشف عن مدى جاهزية المدارس إلكترونيا.

«شوقي»: الطالب يؤدي الامتحان في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة

جاء ذلك في رده على سؤال إحدى أولياء الأمور حول عقد امتحان مايو لطلاب الثانوية العامة للمدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.

وعلق وزير التربية والتعليم، على رسالة نصية في جروب جروب «خليك أونلاين»، عبر تطبيق «تليجرام» تؤكد أنه «سيتم تسريب امتحانات الثانوية بعد دخول اللجنة فورا، ومعانا مدرسین کبار هيحلوا إجابات نموذجية، ونبعتلكم الإجابات بعد نص ساعة من بداية اللجنة بالكتير أوي.. وامتحانكم هيبقى ورقي مش تابلت هننزلكم طريقة تدخلوا بالفون والسماعات بعدين ولو حابب تشترك معانا هیبقی 200 جنيه کل المواد والفلوس دي للمدرسين فقط آخر»، قائلا: «كل هذا كلام فارغ وسوف نرى إن شاء الله كيف يتم تأمين الامتحانات، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص».

الوزير: كلام فارغ وهتشوفوا التأمين علم إزاي

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه سوف يعلن عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، بعد الامتحانات التجريبية، مؤكدا أن الطالب لن يؤدي الامتحانية النهائية في مدرسته، وسيؤديها في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة، من حيث البنية التحتية والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في رده على سؤال إحدى أولياء الأمور حول أنه «هل يمتحن كل طالب في مدرسته ولا سيكون كل مجموعة مدارس تؤدي الامتحان في مدرسة واحدة مثل الأعوام الماضية».

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات الاستعداد لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي التجريبية في شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة كافة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إنه ستكثف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المدارس، بالتزامن مع عقد الإمتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، من خلال تجهيز البنية التكنولوجية في جميع المدارس، وتخصيص فرق فنية لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب.

من جانبه قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه جار التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية، مؤكدا أنه خصص فريق تطوير تكنولوجي في المدارس.