منها تسريب الامتحانات والأبحاث.. تعرف على قرارت وزير التعليم للطلاب

خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار جائحة كورونا، أصبح كثير من الآباء والأمهات يشعرون بالقلق على أبنائهم خلال فترة الدراسة، بسبب تجمع الطلاب في المدارس، وعلى مدار اليوم أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عددا من القرارات التي تهم أولياء الأمور.

وتعرض لكم «الوطن» أهم القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم وتخص السنة الدراسية، من حيث عدد أيام الغياب، وامتحانات الترم الأول، والتي جاءت كالآتي..

لا تعطيل للدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تعطيل الدراسة في جميع المدارس لطلاب التعليم الأساسي من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، موضحًا أن الوزارة تتخذ جميع إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تقديم المحتوى التعليمي وإتمام التقييمات العادلة للطلاب.

نظام درجات أعمال السنة

خلال الأيام الماضية انتشر شائعات أنه سيتم إلغاء نظام درجات أعمال السنة لطلاب المدارس، لكنه غير صحيح فنظام درجات أعمال السنة سيتم العمل بنفس النظام لا جديد فى نظام الدرجات التى يتم منحها لطلاب صفوف النقل، وستمنح لهم بنفس نظام الأعوام الدراسية الماضية.

غياب الطلاب

من الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور هي غياب الطلاب، حيث أكد بيان الوزارة أنه لن يتم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

تسريب الامتحانات التجريبية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أنه لم يتم تسريب الامتحانات على السوشيال ميديا، وهذا الامتحان المسرب مجرد إلهاء للطلاب وليس حقيقي بالمرة.

حذف جزء من المناهج

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لن يكون هناك أي حذف للمناهج، وأن العمل الدراسي لا يزال كما هو، ويمكن للطلاب الذين يرغبون بالبقاء في المنزل متابعة باقي المنهج عبر القنوات التعليمية.

لن يتم العمل بنظام الأبحاث

وحول ما إذا كان نظام الامتحانات هذا العام سيكون بنظام الأبحاث، أكد الدكتور طارق شوقي أنه لا عودة مرة أخري للأبحاث، وأن الامتحانات ستكون بشكل طبيعي وعادي.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نشر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مفيش إغلاق للمدارس.. مفيش تعليق للدراسة.. مفيش امتحانات من البيت.. مفيش أبحاث بدل الامتحانات.. مفيش حذف من المناهج.. مفيش طالب فى مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل».