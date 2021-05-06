قيمة زكاة الفطر 2021 في تركيا.. زادت عن السنة الماضية

حدد المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية قيمة زكاة الفطر 2021 في تركيا، بـ28 ليرة.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لرئاسة الشؤون الدينية أستاذ دكتور عبد الرحمن هاشكلي، أنه تم تحديد قيمة زكاة الفطر بـ28 ليرة تركية.

وأشار هاشكلى في بيان إلى أنه تم تحديد القيمة، وفقا للأدلة الواردة في المصادر الأساسية لدين الإسلام مع حساب متوسط حاجة الإنسان اليومية من الطعام، وبلغ مقدار الزيادة ليرة واحدة عن السنة السابقة بعد أن كانت 27 ليرة تركية.

وقال المجلس: في تحديد مقدار الفطرة، تؤخذ الأدلة الواردة في المصادر الأساسية لدين الإسلام ومتوسط ​​حاجة الإنسان اليومية من الطعام في ظروف اليوم كأساس.

وأضاف المجلس أنه يمكن تقديم قيمة زكاة الفطر 2021 في تركيا نقدًا، وكذلك الطعام وما إلى ذلك. يمكن أيضا أن تكون عينية.

وكشف البيان عن أن المبلغ المحدد هو مقدار الفدية اليومية للأشخاص الذين لا يستطيعون الصيام لأسباب صحية غير عرضية، ومع ذلك يمكن للشخص الذي سيعطي الصدقة دفع مبلغ يعادل مصروفاته الغذائية لمدة يوم أو أكثر.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا «ديانت»، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في تركيا فلكيا، وأنه يوم 13 مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحتفل تركيا بالأيام الدينية المحددة المرتبطة بالشهور القمرية، وفق الحسابات الفلكية التي اعتمدتها الحكومة التركية، على عكس دول إسلامية أخرى تعتمد على العين المجردة، أو المنظار لرؤية الهلال.

ويأتي عيد الفطر المبارك 2021 في تركيا، في ظل إغلاق تام تشهده تركيا بسبب زيادة قياسية في إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بدأت تركيا فرض إغلاق كامل في البلاد من الخميس 29 أبريل الماضي، وحتى 17 مايو المقبل «19 يوما»، لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بالفيروس القاتل.

ويحظر على الأتراك ممارسة احتفالات عيد الفطر المبارك 2021 بسبب قيود إغلاق كورونا المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا السريع، حيث أنه من الإجراءات المفروضة على الأتراك في عيد الفطر المبارك هذا العام:

1- يحظر على الأتراك خلال عيد الفطر 2021 السفر بين المدن التركية خلال فترة الإغلاق وسيتطلب السفر إذنا خاصا مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.