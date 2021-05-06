حسام موافي: كلمة «اجتنبوا» التي وردت في شأن الخمر أصعب من التحريم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الله حرم على المسلمين تناول الخمر، وهناك العديد من الأدلة على ذلك، موضحا أن كلمة «اجتنبوا» التي وردت في آية تحريم الخمر، أصعب من التحريم نفسه، كما أنه حرم لعب القمار؛ لأنه يسبب الإدمان، ومن يلعب القمار مدمن.

واستشهد «موافي» في برنامجه «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، بالآية التي تقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

الاجتناب أشد من التحريم

وأوضح الدكتور حسام موافي أن كلمة «اجتنبوه» أشد من كلمة «حرم» التي وردت في آية تحريم الخنزير التي تقول: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)؛ لأن التحريم يعني ألا تتناول هذا الشيء فقط، أما الاجتناب فيعني أنك تتجنب هذا الشيء، وتتجنب من يفعله.

وأضاف: «يمكن أن تجلس على طاولة واحدة مع شخص يأكل الخنزير، ولا تأكل أنت منه، لأن القرآن لم يأمر باجتنابه بل أمر بتحريمه فقط، ولكن لا يجب أن تجلس مع شخص يشرب الخمر، ولا تدخل المكان الذي يشرب فيه الخمر».

اقتران القمار والخمر

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن الخمر والميسر (القمار)، يأتيان متلازمان في القرآن، موضحا أن الخمر يسبب الإدمان، والقمار أيضا يؤدي إلى الإدمان، والشخص الذي يلعب القمار مدمن، ولذلك يأتيان متلازمان.

التدرج في تحريم الخمر

وأكد «موافي» أن الخمر ذكر في إحدى الآيات على أنه إثم، وقيل في آية أخرى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)، وهذا نوع من التدرج في التحريم؛ لأن الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يشربون الخمر بطريقة كبيرة، ولذلك كان لابد من التحريم تدريجيا.