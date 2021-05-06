حسام موافي: خلايا المخ الوحيدة التي لا تتجدد في جسم الإنسان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن خلايا المخ هي الوحيدة في الجسم التي لا تتجدد، موضحا: «إذا أصبت في يديك فإن الخلايا تتجدد سريعا، ونفس الأمر ينطبق على الرئة والكبد، وأي جزء في الجسد، إلا المخ إذا الخلايا اتضربت مش هترجع تاني».

وأوضح «موافي» في برنامجه «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، أن جذع المخ من أهم الأعضاء التي يعيش بها الإنسان، ويؤثر على الحركة والنطق، وإذا حدثت إصابة من الصعب أن يعود مرة أخرى.

ورد «موافي» على أحد المواطنين سأله عن حالة والده المصاب بجلطة في جذع المخ ولا يتحرك، قائلا: «أنا أخشى على والدك من الإصابة بقرحة الفراش، وهي قرحة يصاب بها الشخص الذي لا يتحرك كثيرا»، مشيرا إلى أن أهل الكهف لم يصابوا بقرحة الفراش، لماذا؟ لأنه قيل عنهم (ونُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ)، وسبحان الله هذا كان يحدث ولذلك لم يصابوا بقرحة الفراش.

ونصح السائل بأهمية تقليب والده في الفراش، ومسح ظهره بالكحول، ويُقلب من ثلث أو نصف ساعة، وليس أكثر.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة، إلى أن هناك فرقا بين الإصابة بجلطة في جذع المخ، وموت الجذع، مشددا على أن الأخير قضية خطيرة جدا دينيا وقانونيا وطبيا، مناشدا المسؤولين أن يتبنى أحدهم هذه القضية التي «خربت بيوت كثيرة جدا»، موضحا أنه سيفرد لها مساحة كبيرة لشرحها في حلقة أخرى.

كما تحدث «موافي» عما يعرف بـ«سرعة الترسيب»، موضحا أن جميع الأمراض مثل الالتهابات والحمى الروماتيزمية، وغيرها، جميعها تؤدي إلى سرعة الترسيب التي تصيب بجميع حالات الأنيميا، ونقص الحديد في الجسم.