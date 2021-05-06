باحث مصري: انقراض البكتيريا النافعة يؤدي لزيادة الكوليسترول والسكر

كشف الدكتور عمرو خلف شحات، الباحث بجامعة كاليفورنيا، تفاصيل فوزه بجائزة أحسن بحث في علم المصريات، وحصوله على المركز الثالث عالميًا، لافتًا إلى أن موضوع بحثه كان عن النباتات القديمة التي يجدوها في الأماكن الأثرية، وإعادة النظر لها، وإحالتها لمجالين من العلوم، منها التاريخية والبيولوجية والطبيعية.

وقال «شحات» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه كان يريد إعادة النظر لكتابة التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن معظم الكتب تركز على تاريخ الملوك وحياتهم وتاريخ البسطاء وصحتهم وأجسامهم وثقافتهم وعلاقتهم الخارجية بالبلاد الأخرى.

ولفت الباحث، إلى أن الموجود في مقابر الفقراء أواني فخارية بسيطة وبعض بواقي الأطعمة التي دفنوها معهم كقرابين للعالم الآخر، موضحا أن تحليلها كان يعطي نظرة عن أنواع تطور النباتات الموجودة، والتنوع في الغذاء الذي يتناولوه.

وأشار الدكتور عمرو خلف شحات، إلى أن أبرز النتائج التي وصل إليها وجود فصائل نباتات انقرضت، وأخرى معرضة للانقراض، منوها إلى أن هناك نباتات موجودة، لكن الثقافة العامة لا تعطيها قدرها الذي تستحقه، مثل وجود نباتات في أقاليم متنوعة نتيجة لضخ نهر النيل.

وأوضح الباحث بجامعة كاليفورنيا، أن في الصعيد نباتات تراثية مثل الدوم والخروب والنبق والجميز، مؤكدًا أن لها مغزى ديني عند الفراعنة، علاوة على أنها غنية بالألياف التي تشكل البكتيريا النافعة في المعدة، وتساعد في تشكيل مناعة الشخص.

وشدد «شحات» على أن البكتيريا النافعة في معدة المصريين القدماء أكثر من التي موجودة في أمعائنا، بسبب انقراض فصائل للنباتات، وأن ذلك يؤدي لانقراض أنواع من البكتيريا النافعة، ويؤدي لزيادة أمراض الكوليسترول والسكر، وسرطانات المعدة.

وأكد الباحث أن استخدام النباتات التراثية الغنية بالألياف النافعة يساهم في الحفاظ على هذه النباتات من الهلاك، من أثر التغير المناخي وغيره، ومن ناحية أخرى نساعد أنفسنا صحيًا، لافتًا إلى أن الجميز مازال موجود في الصعيد، مشيرا إلى أنه سينفذ فيديوهات عنه.

ونوه الدكتور عمرو خلف إلى أنه تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مثنيًا على دور أساتذته، لافتا إلى أنه حصل على فرصة لدراسة الماجستير بالولايات المتحدة، وتخصص في علم النبات، وبحث عن علم النباتات في الحضارة الفرعونية.