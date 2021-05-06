عاجل .. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلن موقع «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، أن الهند سجلت 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط إضافة إلى 412 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

يذكر أنه بالأمس كانت نقلت تقارير إعلامية دولية عن مصادر حكومية وطبية في الهند، أن عدد الإصابات الكبير بفيروس كورونا المستجد، أدى إلى شلل شبه تام في نظام الرعاية الصحية بالدولة الآسيوية، بما في ذلك المدن الضخمة والغنية.

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه بعد شهر من بدء الموجة الثانية، باتت البلاد تعيش البلاد صورة سوداء، مع توقعات بأن مقاومة الفيروس بهذا الشكل، قد تستغرق أسابيع أو حتى شهور قبل أن يتحسن الأمر.