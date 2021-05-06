إصابة شخص في تصادم سيارة بعمود إنارة في أسيوط

أصيب شخص بجروح متفرقة في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على بطريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي، قرب مدخل قرية «شطب»، التابعة لمركز أسيوط، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي بين أسيوط وسوهاج، بعد مدخل قرية «شطب»، بدائرة المركز، أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حدوث تصادم للسيارة رقم «ف ن ط 1871»، بعمود إنارة، بعد انحرافها على الطريق، بمنطقة «راغب»، قرب قرية «شطب»، بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد المواطنين، يُدعى «محمد أحمد صالح»، 40 سنة، مقيم بمدينة أبو تيج، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام، كما نجم عن الحادث إتلاف عمود الكهرباء، يجري إصلاحه وتقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء مركز أسيوط.

تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بمعرفة قوات شرطة مركز أسيوط، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد طرق محافظة أسيوط العديد من الحوادث، من بينها الحادث الذي وقع فجر الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة شخصين، يحملان الجنسية السودانية، في حادث تصادم وقع سيارة نقل وأخرى دفع رباعي، عند بوابة «كارتة» البحر الأحمر، على طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، بدائرة محافظة أسيوط.