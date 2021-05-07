جريمة فى قصر النيل.. شاب يقتل عامل بشركة سياحة و«يبكى بجوار جثته»

في شارع قصر النيل بالقاهرة، وأمام إحدى شركات السياحة، كانت جريمة القتل، نشبت مشاجرة بين عميل لدى الشركة، وشعبان ساعي الشركة، تطور بعدها الأمر إلى جريمة قتل، بعدما أخرج المتهم سلاحًا أبيض من جيبه «سكينًا»، ووجه عدة طعنات إلى المجني عليه في أماكن متفرقة من جسده أودت بحياته على الفور بعدما سقط أرضًا غارقًا في دمائه.

المتهم «لم يصدق نفسه»

رد فعل المهتم لم يكن متوقعًا، فبعدما انتهى من جريمته لم يفر هاربًا من المكان، وإنما جلس إلى جوار جثة القتيل يبكي، لا يصدق ما قام به، وأنه أصبح متورطًا في جريمة قتل، إلى أن أبلغ الأهالي غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل، لتحضر قوة من الأمن إلى المكان وتلقى القبض على القاتل الذي لم يترك مكانه حتى حضور قوات الأمن.

كواليس الحادث

بحسب ما جاء في تحريات رجال المباحث، وبحسب اعترافات المتهم، تعود كواليس الحادث إلى إيداع المتهم مبلغًا ماليًا لدى الشركة التي وقع بها الحادث، من أجل استخراج تأشيرة سفر، الأمر الذي استغرق 5 أشهر دون استخراجها، ما ترتب عليه مشادات ومشاجرات بين المتهم وبين صاحب الشركة، حتى خسر المتهم عقد عمل له في إحدى الدول العربية بسبب تأخر التأشيرة، ما جعله يزداد غضبًا قبل أن يقرر الذهاب إلى صاحب الشركة للانتقام منه، إلا أن ساعي الشركة هو من قابله وأخبره بعدم وجود صاحب الشركة فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل الساعي.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة

اعترف المتهم، ليتم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات واعترافات المتهم، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في القضية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات واستعجال تقرير الطب الشرعي للمجني عليه.