جماعة طنطا تعلن بدء إنشاء مستشفى 900900 بطاقة استيعابية 600 سريرا

أعلنت جامعة طنطا، عن بدء إنشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة، على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 12 آلف متر مربع، ‏بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مباني، المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 ‏سرير.

وقال الدكتور محمود ذكى ‏رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة دشنت مؤسسة «أصدقاء جامعة طنطا»، لإنشاء مستشفى المحلة الجديد ليكون مصدر فخر لكل أبناء إقليم الدلتا، كونه مشروع وطنى وإنجاز أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير.

وأوضح أن فكرة إنشاء مستشفى 900900 تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء إقليم الدلتا، ‏موضحًا أن المستشفى تم تصميمه بمواصفات عالمية .

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن حلم إنشاء المستشفى تحول حقيقة، بإعلان التدشين في 4 أشهر فقط اختصارًا للوقت الذى قدر بـ 18 شهر، حيث بدأ العمل الفعلى في التنفيذ بداية من تخصيص الأرض مرورًا بعمل الرسومات الهندسية، حتى إنشاء ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا والتى ستتولى تمويل المستشفى.

وطالب الدكتور محمود ذكى رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأفراد وهيئات المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق حلم بناء المستشفى، في إطار المشاركة المجتمعية، لتوفير الخدمات الطبية المتميزة واللائقة لأبناء الغربية والمحافظات المجاورة والتبرع علي حساب المستشفي الجديد في البنك الأهلي باسم ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا.

تطوير المنظومة الطبية المصرية.. أمن قومى

و‏قال الاعلامى الكبير أحمد المسلماني، إن العمل على تطوير المنظومة الطبية المصرية ‏هو أمر يتجاوز مفهوم السياسات العامة ‏إلى مفهوم الأمن القومي، وأضاف أن إنشاء مستشفى 900 900 ‏في مدينة المحلة الكبري وسط مجتمع صناعي وزراعي له دور كبير ‏في دعم الاقتصاد والتنمية.

و‏أشار إلى أن محافظة الغربية تأتي ضمن محافظات الجمهورية الأكثر تبرعا للأعمال الخيرية، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية في إقليم الدلتا سوف تشهد نقلة كبيرة ‏في السنوات القادمة، موجها التحية لكل أبناء الغربية فى هذا اللقاء التأسيسي المهم، الذى شارك فيه بالحضور عائلات الزعماء من أبناء الغربية الزعيم مصطفى كامل، وسعد زغلول، ومصطفى النحاس ، والفريق سعد الدين الشاذلي، والدكتوره سميرة موسى، موجها التحية لنجوم ‏ الرياضة في الغربية وعلى راسهم أسرة الكابتن محمد صلاح.

‏وأكد أن مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا سيبذل أقصى طاقاته ‏للمضي قدمًا في هذا المشروع، ‏موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس الأمناء، وهم ‏المستشار أحمد سعد الدين ‏وكيل أول مجلس النواب، والوزير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق ، ‏والمهندس محمود الشاذلي عضو مجلس النواب، ‏فضلًا عن أساتذة جامعة طنطا الأجلاء الذين أعطوا المجلس القوة والحكمة ‏وفي مقدمتهم الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق.

وفي ختام كلمته، تمنى الكاتب أحمد المسلمانى لمستشفى 900 900 كل التوفيق، موجهًا الشكر لكل الساعين إلى الخير والسلامة.

القصبي: مستشفي900 900 يدعم القطاع الصحي بالغربية ويخدم المرضي بالدلتا

وأشاد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برسالة جامعة طنطا التنويرية ودورها الرائد فى خدمة المجتمع بكل ما تمتلكه من منشآت تعليمية وكوادر مهنية على أعلى مستوى.

وأكد القصبي، أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الغربية وكل المحافظات المجاورة، كما يعد إضافة جديدة وكبرى لقطاع المستشفيات الجامعية بطنطا والتي تضم نخبة متميزة من الأطباء في كافة التخصصات.