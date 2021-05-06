كورونا يهدد موسم عيد الفطر السينمائي في الدول العربية

بدأت دور العرض السينمائية في مختلف الدول العربية استعداداتها لاستقبال أفلام موسم عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، حيث يعتبر الموسم الحالي من المواسم السينمائية الاستثنائية، بسبب انتشار جائحة كورونا، تزامناً مع إطلاق حملات التطعيم المضادة للفيروس التاجي.

ترسم السينما المصرية ملامح الموسم السينمائي في الدول العربية، بمشاركة مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية، منها «الإنس والنمس»، للمخرج شريف عرفة، والذي يمثل عودة الفنان محمد هنيدي للسينما مرة أخرى، منذ آخر أعماله «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» في 2017.

وتتسع قائمة الأفلام المشاركة في الموسم السينمائي لتشمل فيلم «أشباح أوروبا»، الذي يجمع هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، تحت قيادة المخرج محمد حماقى، بالإضافة إلى فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمي، وحمدي المرغني، وأحمد فتحي، وهدى المفتي، كما طرح الفنان تامر حسنى منذ أيام، بوستر فيلم «مش أنا»، استعداداً لمشاركته في سباق عيد الفطر.

وجهزت الدول العربية دور العرض السينمائية لاستقبال الأفلام المصرية، ولكن وفقاً لإجراءات محددة، حيث حددت قاعات العرض في المملكة العربية السعودية الحضور بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى حجب المقعدين بجانب المشاهد، لضمان التباعد الاجتماعي بين الحضور.

بينما قامت شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب»، في أبريل الماضي، بتطعيم كافة موظفيها وكوادرها الفنية والإدارية في حملة تطعيم موسعة، حيث تستعد لفتح أبوابها أمام المشاهدين، بعد إغلاق جاوز العام، خلال عطلة عيد الفطر، ولكن لن يسمح بالدخول سوى للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بنسبة إشغال 50% من طاقة قاعات العرض.

وتواجه صناعة السينما في مصر أزمة جديدة بعد القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بإغلاق دور السينما والمسارح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك قبل أيام من بداية موسم عيد الفطر السينمائي، حيث من المتوقع أن تنحسب أفلام من الموسم المقبل، بعد القرار الأخير.