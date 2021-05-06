حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، غرب الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع إدارة التموين في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستهدفت الحملة بمركز أرمنت الوابورات منطقة 14 ومنطقة 57 وشارع المستشفى ومدخل مركز ارمنت بطريق مصر اسوان الزراعي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 29 مواطنا بدون كمامة وطلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية، وقال عبدالله عاشور، رئيس المدينة، إن الحملات لاقت استجابة ملحوظه من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، حملة موسعة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مناطق البعيرات والقرنة والأقالتة والضبعية، وأسفرت عن تحرير 26 محضر اشغال، و4 متجول، و8 نظافه عامة، و11 مخالفة قرار،و19 تصالح كمامات، و3مقهى تقدم "شيشة" وضبط ١٥ شيشة ومستلزماتها، و52 إزالة إدارية.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة، أنه خلال الحملة تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص مخالف لقانون البناء على مساحة 120 متر، وتم التحفظ على الخلاطة ومستلزمات البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، كما أوضح عبدالجابر، انه تم فض تجمع حلقة ذكر لعدد أكثر من 250 مواطن تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وسط استجابة وتفهم منهم أن الفض يأتي حرصا على سلامتهم.