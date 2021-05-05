حملات مكبرة للتصدي لمحاولات البناء العشوائي في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق حرصآ علي حق الدولة والشعب .

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أية تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته من فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف على مساحه 80 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف..

كما قامت الوحده المحليه بالعدلية والقسم الهندسي بالوحدة بفك شده خشبية لسقف الدور الأرضى لمبنى بالدبش الأبيض على مساحة 55 متر بقرية العدلية.

كما تمكنت الوحدة المحليه بانشاص الرمل والقسم الهندسي بالوحدة من إزالة شدة خشبيه لسقف الدور الثاني علوى بقرية أنشاص الرمل بمساحة 93 متر داخل الكتلة السكانية وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفك شده خشبية لاعمده الدور الثالث علوى بقريه العدليه على مساحة 100 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحمله إزاله لحاله تعدي على الأراضي الزراعية بمساحه 1 قيراط بما يعادل 175 متر بقريه عرب الفدان التابعه للوحده المحليه بكفر العزازي كما تم ازاله سور بطول 30 متر بنطاق الوحده المحليه بالعباسة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وشرطة المرافق و الوحدة المحلية بملامس بالتصدى لحالة بناء مخالف على مساحة 120م عبارة عن صب اعمدة الدور الاول علوى بعزبة عبدالله شنفاص وتم مصادرة المعدات المستخدمة فى البناء، وفي سياق متصل تمكنت الحملة من التصدي لحالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية عبارة عن صب أعمدة الدور الرابع علوى وتم فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ..

كما قامت رئاسة المركز بالتصدى لحالة بناء مخالف على مساحة 140م عبارة عن صب اعمدة الدور الأول علوى بقرية العقدة التابعه للوحدة المحلية بالتلين وتم مصادرة المعدات المستخدمة فى البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان الحجر البحرية بإزالة سور بالدبش الأبيض بناحية الرواد التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية علي مساحة 100متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.