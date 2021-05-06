تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي.. اليوم

تحل الفنانة نهلة سلامة ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي، اليوم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، ، ومن المقرر أن تتضمن حلقة اليوم العديد من الأسئلة الجريئة التي توجهها المخرجة إيناس الدغيدي إلى ضيفتها.

وتظهر نهلة سلامة ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس» بعد آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

نهلة سلامة ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم

وتتطرق مقدمة البرنامج، المخرجة إيناس الدغيدي إلى عددا من المناطق الشائكة في حياة ضيفتها، حيث تسألها «كم مرة طُلقت نهلة سلامة بسبب خيانتها، وهل تبرأ ابنك منك بعد صورتك بالفستان المثير في مهرجان القاهرة السينمائي».

ويذاع في الموسم الرمضاني النسخة الخامسة من البرنامج، الذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم سواء في المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي، وتوجيه أسئلة ساخنة لضيف البرنامج تكشف عن كثير من الخبايا والأسرار، وتستعين مقدمة البرنامج بـ«شيخ الحارة» خلف الشاشة الذي يكشف أسئلة غير معروفة.

واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، عدد كبير من النجوم خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، الذي يعرض حاليا في شهر رمضان 2021، على قناة «القاهرة والناس» أبرزهم، صالح جمعة، لاعب الأهلي، والفنان سعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.