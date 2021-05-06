معاينة 78 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بالمنيا.. وتدقيق المستحقين لسكن كريم
كتب:
اسلام فهمي
01:20 م | الخميس 06 مايو 2021
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من معاينة 78 موقعا للمشروعات المدرجة بقطاع الشباب والرياضة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بالعدوة، 10 مواقع بملوي، 11 موقع بمغاغة، 42 موقع بأبو قرقاص، 11 موقع بديرمواس، مؤكدا انه جاري إعداد التصميمات الخاصة بها للبدء في تنفيذ الاعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، اليوم، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الي أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والري والكباري والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة في المبادرة ، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.
وشدد على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
وتابع المحافظ، موقف مبادرة «سكن كريم»، التي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن ، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.