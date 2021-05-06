معاينة 78 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بالمنيا.. وتدقيق المستحقين لسكن كريم

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من معاينة 78 موقعا للمشروعات المدرجة بقطاع الشباب والرياضة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل 4 مواقع بالعدوة، 10 مواقع بملوي، 11 موقع بمغاغة، 42 موقع بأبو قرقاص، 11 موقع بديرمواس، مؤكدا انه جاري إعداد التصميمات الخاصة بها للبدء في تنفيذ الاعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، اليوم، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وجهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الي أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع الشباب والرياضة والحماية المدنية والري والكباري والمجمعات الخدمية بالمراكز الخمس المدرجة في المبادرة ، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.

وشدد على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع المحافظ، موقف مبادرة «سكن كريم»، التي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي أهمية تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق الرضا للمواطن ، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها، تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.