أسقف المنيا يترأس قداس الكنيسة الملحقة بمستشفى 57357

زار الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

بدأت الزيارة بصلاة القداس الإلهي في الكنيسة الملحقة بالمستشفى، وحضر الصلاة الآباء الكهنة والإخوة المكرسون المرافقون مع بعض الأطفال المرضى وذويهم.

وعقب القداس الإلهي قام الأنبا مكاريوس، بزيارة بعض الأطفال وصلى لهم وقدم لهم هدايا مناسبة، كما تجول داخل المستشفى وشاهد العمل العظيم الذي يتم فيها، لتصبح على أرقى المستويات العالمية

أشاد الأنبا مكاريوس، بالدور الرائد التي تقوم به المستشفى من أجل علاج المرضى، والاهتمام بدراستهم وتنمية مواهبهم.

وحفز أسقف المنيا، الجميع على الإسهام في تكاليف هذا العمل الكبير، ولفت إلى أن التعامل مع جميع المرضى يتم دون تفريق على أي أساس ديني أو عرقي.

وأضاف الأنبا مكاريوس، أن هذا الصرح يستحق أن نفخر به، سواء العاملين به على مختلف تخصصاتهم، أو الأجهزة الأكثر تطورًا في العالم، علي مستوى الخدمة التي تُقدَّم.

واختتم بدعائه «الله الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا أن يهب الشفاء للجميع، ويعوّض كل من له تعب أجرًا سمائيًا».

جدير بالذكر أنها الزيارة الثانية لأسقف المنيا لهذا المستشفى العملاق.

علي جانب آخر واصلت الوحدة المحلية بمركز سمالوط، الحملات الميدانية لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات الواقية، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.