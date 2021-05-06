ضبط 3 سيدات لإتجارهن بالمخدرات وغسيل الأموال في القليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 سيدات فى طوخ لقيامهن بالاتجار فى المخدرات وعمليات غسيل أموال جراء تجارتهن المشبوهه التي قدرت بنحو 25 مليون جنيه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام 3 سيدات بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن بطوخ وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن الأموال التى تم التوصل اليها بحوزتهمن نحو 25 مليون جنيه، وفي أحد الأكمنه ألقي القبض عليهن وتولت النيابة التحقيق.

في سياق آخر، شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حمله تموينيه مكبرة لضبط البقالين التموينين المخالفين والذين يستولون على أموال الدعم اسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لإستيلائه على 187٫890 جنيه من أموال الدعم.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيدبضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لإستيلائه على 187٫890 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء

كما تم ضبط محل بدال تموينى وبحوزته 1٫9 طن سكر تموينى و 420 عبوة زيت تموينى مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام صاحب المحل بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء بقصد الاستيلاء على أموال الدعم وقدرت قيمة المبالغ بنحو 23290 جنيه.