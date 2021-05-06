لأول مرة.. الزراعة تصدر بيض تفريخ تسمين إلى الإمارات

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لعدد 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بداري تسمين، من إحدى المنشآت الداجنة المعزولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة، مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.

وأكد دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أن إنتاج مصر من بداري التسمين حوالي 1.4 مليار دجاجة سنويا، ونظراً للإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة، سيتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثلة في بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبداري تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج، وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة إنتاج داجني خالية من إنفلونزا الطيور، طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، صغار مربي الدواجن، الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام واتساب (01558626681- 01558626682).