«التموين»: توريد 1.4 مليون طن قمح خلال أسبوعين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى، والتي يصل عددها إلى 450 موقعًا لاستلام القمح المحلي.

ووجه «المصيلحي» رؤساء الشركات بتوفير الكمامات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام، لتوزيعها على الموردين وقائدي السيارات إن لزم الأمر، إضافة الي التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

وتلقي «المصيلحي» تقريراً من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الاقماح أفاد بأن نسب التوريد وصلت الي 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات إستلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن، وأشار التقرير إلى أن أكبر المحافظات في التوريد حتى الآن هي الشرقية تليها كفر الشيخ.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن «المصيلحي» يتابع نسب علميات توريد الأقماح ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع التسليم، لافتًا إلى أن مواقع الاستلام تفتح أبوابها أمام المزارعين والموردين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصراً في أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن العمل قد يستمر ببعض المواقع إلى التاسعة مساءً، نظراً للاقبال الكثيف بها، مؤكدًا أن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد خلال 72 ساعة فقط.