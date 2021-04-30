حملات التموين تستهدف المخالفين بالإسماعيلية قبل شم النسيم

علي مدار أسبوع ركزت مباحث التموين بالإسماعيلية برئاسة العميد محمد الأعصر على ضبط المحال المخالفة والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي قبل ساعات من أعياد الربيع.

عمل مستمر علي مدار 24 ساعة ليلًا ونهارًا لمتابعة نشاط المحال التجارية والتأكد من صلاحية الأطعمة في المطاعم والكافتريات وضبط أسعار الأسواق.

ضبط «أسماك ولحوم» فاسدة في سوبر ماركت شهير

ونجحت مباحث التموين في ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل «سوبر ماركت» شهير بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أسماك في حالة تعفن كامل، وكميات من اللحوم تغير لونها وصفاتها وتحفظت الحملة عليها لإرسالها إلي المعامل لفحصها، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط مصنع حلوي بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية

وفي المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ضبطت مباحث التموين أحد مصانع للمواد الغذائية يدار بدون ترخيص وضبطت حملة لمباحث التموين 300 كرتونة بها أكثر من 21 ألف قطعة حلوى غير صالحة.

كما تحفظت الشرطة علي «أ.ج» مدير وصاحب المصنع وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط «محل بقالة» استحوذ على 10 طن سلع تموينية

وضبطت حملة أخرى بالتعاون مع الرقابة التموينية ومفتشي مباحث التموين محل بقالة تموينية لتصرفه في السلع التموينية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن «أ.س» صاحب محل بقالة بمنطقة عرايشية مصر تصرف في كمية كبيرة بشكل غير قانوني، وبفرز الكميات المنصرفة والمتواجدة بالفعل وجد أن هناك 10 طن سلع تموينية عبارة عن سكر وزيت وأرز تم التصرف فيهم بدون حق.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وألقت القبض على صاحب المحل وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط ألعاب نارية في حملة تموينية بالإسماعيلية

وعلي جانب الحملات الأمنية، داهمت مباحث التموين محلين بدائرة قسم أول الإسماعيلية وضبطت كميات من الألعاب النارية المحظور بيعها وتداولها.

وضبطت مباحث التموين كلًا من «ب.ى.ح» وصاحب محل آخر يدعى «ز.ر.ف» وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية، اختلفت مابين صواريخ وألعاب.