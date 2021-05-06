هندسة المطرية بحلوان تنظم أكبر مسابقة علمية بعنوان «Triple S»

تنظم كلية هندسة المطرية جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد حسنين ربيع، عميد الكلية، أكبر مسابقة علمية هندسية بعنوان: Triple S Structure Student Show، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم الابتكارات والإبداعات.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل على دعم وتشجيع الطلاب للابتكار والإبداع بما يؤدي إلى إقبالهم على تنظيم المسابقات التي تضم إبداعاتهم، وحثهم على المشاركة بها في المسابقات الدولية، مضيفاً أن جامعة حلوان تحرص على إتاحة الفرص أمام طلابها للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار.

وقال الدكتور محمد حسنين ربيع، إن فكرة المسابقة تدور حول فكرة لمشروع يمكن تنفيذها لحل مشكلة تواجه المجتمع أو تضيف جديدا لتطوير مشروع موجود وقائم في الحقيقة لحل مشكلة سواء كانت المشكلة طبيعية أو بسبب البشر، وعمل مجسم مصغر للفكرة وكيفية تنفيذها، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى التنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع وتطبيق المواد التي يتم دراستها، مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلى مستوى علمي وعملي.

وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل وأقوى المشاريع الممكنة التي يتم تصميمها وتنفيذها، وتدعم الابتكار لدى طلاب الكلية، وتربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع مطور دائماً.

جدير بالذكر أن مسابقة Triple S هي أحد الأنشطة الطلابية التي تساهم في تحسين جودة التعليم وكفاءة البحث العلمي وتقوية فكرة العمل الجماعي لدى الطلاب، ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي، أستاذ التحليل الإنشائي بالكلية.

وتتضمن المسابقة أقسام مختلفة وهي: مبنى مقاوم للزلازل، مسابقة الاسباجتي، مسابقة Earthquake، مسابقة EPD وهي محاكاة لتصميم وتنفيذ منشأ عسكري مضاد للصواريخ والضربات الجوية، وLandscape design وهي مسابقة لقسم عمارة بمختلف الفرق.