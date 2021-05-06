«دفعه تيار المياه 30 كيلو متر».. انتشال جثة مسن سقط من مركب بالدقهلية

لقي مسن بالمعاش في الدقهلية مصرعه غرقا في مياه ترعة «المنصورية» بعد أن اختل توازنه أثناء استقلاله مركب صغير في قرية «كفر النعمان» متوجها إلي قرية «بشلا» دائرة مركز ميت غمر، ودفعه تيار المياه لأكثر من 30 كيلو متر، حتى وصل إلي قرية «نوسا الغيط» مركز أجا، وتمكن أهالي القرية من انتشاله ونقله إلي مستشفى أجا المركزي.

وقال نجله إن والده لا يجيد السباحة، وأنه كان يستقل المعدية خاصته «مركب صغير» في قريته وسقط في مياه الترعة ولا يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراء القانوني.

ورود بلاغ بالعثور علي جثة غريق في ترعة المنصورية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أجا من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «المنصورية» المارة أمام قرية «نوسا الغيط» دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز أجا وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن أهالي القرية تمكنوا من انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها للمدعو فايز عرفات محمد منصور، 77 سنة بالمعاش ومقيم بقرية «كفر النعمان» دائرة مركز ميت غمر، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقله إلى مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مسن يجرفه تيار المياه لأكثر من 30 كيلو متر في الدقهلية

بسؤال نجله المدعو خالد فايز عرفات محمد منصور، 49 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، أكد في محضر الشرطة، أنه أثناء عبور والده مياه ترعة «المنصورية» مستقلا المعدية خاصته «مركب صغير» من القرية محل إقامته إلى قرية «بشلا» دائرة مركز ميت غمر اختل توازنه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ولا يشتبه فى وفاته جنائيا .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12 أحوال مركز أجا بتاريخه ، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .