النيابة تكشف لغز غريق ترعة الإسماعيلية.. وتصرح بدفن الجثة

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة بعد الاستماع إلى أقوال أسرته وشاهد العيان الوحيد على الواقعة عن أن المتوفى، قرر الانتحار وقفز من أعلى كوبري نفيشة على مدخل الإسماعيلة.

وعاين الطبيب الشرعي الجثمان، وأكد أن الشاب توفي نتيجة إسفكسيا الغرق، حيث أمرت النيابة بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بمصرع «حسام.م» 35 سنة، مقيم بعزبة أبو حسان التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية.

وكشفت تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، عن أن المتوفي كان يعاني من أزمة نفسية حادة بسبب ظروف مادية وبحسب التحريات، فإن المجني عليه انتحر بالقفز من أعلى كوبري نفيشة على بعد 5 كيلومترات من مدخل الإسماعيلية.

وبحسب شهود العيان فإن المتوفي ألقي بنفسه في الترعة أمام نجل شقيقه بعد أن قرر الانتحار، فيما نجح رجال الإنقاذ في استخراج الجثة بعد ساعتين من البحث في مياه الترعة.

ويعتبر حادث الغرق الثالث من نوعه في الإسماعيلية حيث عثر أهالي مركز القصاصين قبل أسبوع على جثمان شاب في الثلاثين من العمر غريقاً قرب عزبة صبري.

وتحفظت النيابة العامة علي الجثمان بعد عدم تعرف أي من أهالي القرى عليه وعدم وجود أي أوراق ثبوتية بحوزة.

كما عثر أهالي مدينة الإسماعيلية على جثة طفل في العاشرة من عمره توفي غريقا عثر الأهالي على جثته بمدخل المدينة.