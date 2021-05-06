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في 11 نقطة.. وزارة الأوقاف توضح ضوابط صلاة العيد 2021

كتب:

إسراء سليمان
02:30 م | الخميس 06 مايو 2021
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يتساءل كثيرون عن تفاصيل ضوابط صلاة العيد 2021، والتي حددتها وزارة الأوقاف بناء على موافقة لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة. 

وترصد «الوطن» في 11 نقطة ضوابط صلاة العيد 2021، كما أعلنتها وزارة الأوقاف: 

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

 2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

 3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

 5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق. 

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة. 

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال .

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الفطر في المساجد الكبري، وستعمل بالتنسيق مع مديرياتها في جميع المحافظات بالتشديد على الإجراءات المتبعة كما هي في صلاة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: «حافظوا على بيوت الله مفتوحة.. حافظوا على أنفسكم.. التزموا بالإجراءات، حتى يظل العيد فرحة، وكل عام والجميع بكل خير ومصر وأهلها بكل خير».

 

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