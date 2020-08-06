مجازاة ونقل مسؤولين بالأقصر بسبب إقامة صلاة العيد بمركز شباب

علق حفني بركات وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر على قيام البعض بأداء صلاة العيد بساحة أحد مراكز الشباب بالمخالفة لتعليمات الحكومة بمنع إقامة صلاة العيد خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مدير مركز شباب ناصر بجنوب الأقصر فتح المركز لـ13 شخصا لأداء صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات واصفًا رئيس المركز بأنه "مستهتر".

وأكد بركات أن وزير الشباب والرياضة وجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مشددًا على أن هناك تعليمات بعدم السماح بالتقارب بهذا الشكل في كافة الأنشطة.

وأشار إلى أنه صدر قرار باقالة مدير إدارة شباب إسنا وتعيين مدير إدارة جديد ومجازاة وكيل مديرية الشباب ونقل مدير مركز الشباب لمنطقة خارج محله السكني ليكون عبره لغيره من رؤساء مراكز الشباب على حد تعبيره.