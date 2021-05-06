وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا يتناول الإفطار بجوار سور مسجد خلال جولته

تناول الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات المديرية وجبة الإفطار، بجانب سور أحد المساجد وذلك خلال جولة تفقدية على عدد من مساجد ملوى للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

ومع حلول الإفطار جلس وكيل وزارة الأوقاف بجانب أحد أسوار المساجد ومعه قيادات المديرية لتناول الإفطار.

وقال بيان صادر عن مديرية أوقاف المنيا، إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف في لمتابعة إقامة الشعائر بالمساجد، قاد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سلامة عبدالرازق قافلة للمرور على مساجد إدارة أوقاف ملوى رافقه خلالها الشيخ حسانين عبدالحكم مدير الدعوة والشيخ محمود توفيق مدير المساجد، والدكتور أحمد عزمي مدير العلاقات العامة والدكتور عمر خليفة مدير إدارة المتابعة، وقد تناولوا وجبة الإفطار وهم في طريقهم إلى مدينة ملوي، وذلك للإطمنان على سير العملية الدعوية بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التشديد على الالتزام الكامل وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية وعدم السماح بإقامة أي اعتكافات أو صلاة تهجد أو فتح المسجد بعد انتهاء الصلاة، والتأكيد على استمرار غرفة العمليات في عملها طوال اليوم.

وكانت مديرية الأوقاف في المنيا نظمت عدة جولات مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد، إذ شدد وكيل الوزارة على ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد بين المصلين وإحضار سجادة للصلاة عليها مع ضرورة تطهير وتعقيم المساجد يوميا، منعا لانتشار وباء كورونا.

وفاجأ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا بعض مساجد مركزي العدوة وملوي لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة، وأشاد بدور العاملين بها في توعية المصلين والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.