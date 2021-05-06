دعاء ليلة القدر مكتوب 2021: 7 كلمات أوصى بها النبي في العشر الأواخر

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، كثرة البحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب 2021، ويحل اليوم 24 رمضان، حيث ينتظر المسلمون بعد صلاة المغرب للشروع في الدعاء لله عز وجل، متمنيين من الله أن يبلغهم ليلة القدر، وتستعرض «الوطن» في السطورة التالية دعاء ليلة القدر مكتوب 2021.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2021

وهناك الكثير من الأدعدية التي يمكن الدعاء بها إلى الله سبحانه وتعالى ضمن دعاء ليلة القدر مكتوب 2021، ومنها: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 3 مرات»، وهو الدعاء الذي أوصى به النبي في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وهناك أدعية أخرى يمكن ترديدها في دعاء ليلة القدر مكتوب 2021: «اللَّهُمَّ إيَّاك نعبُدُ، ولك نُصلِّي ونسجُدُ، وإليك نسعَى ونَحْفِد، نرجُو رحمتك، ونخشى عذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إنَّا نستعينُكَ، ونستغفرك، ونُثْنِي عليكَ الخيرَ، ولا نَكْفُرُك، ونُؤمِنُ بِكَ ونَخْضَعُ لَك، ونَخْلَعُ من يكفُرُك».

دعاء ليلة القدر 2021

ويتواصل الحديث عن موضوع دعاء ليلة القدر مكتوب 2021: «اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه، وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم، نعلم، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح، يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2021

ومن الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة القدر مكتوب 2021: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيًا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلا غير آجل يا رحمن يارحيم، يارب وما خاب من قال يارب فصل على محمد وآله صلاة كاملة تامة».

وشهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، كثرة البحث عن دعاء ليلة القدر مكتوب 2021، ويحل اليوم 24 رمضان، حيث ينتظر المسلمون بعد صلاة المغرب للدعاء حتى مطلع الفجر، فهي الليلة التي وصفها كتاب الله العزيز، بأنها ليلة خير من ألف شهر.