«لو الشقة مش عاجباك».. كيفية استبدال شقق الإسكان الاجتماعي: 6 شروط

يرغب البعض ممن حصلوا على شقق من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تحويل مكان الشقة من مدينة لأخرى، وهو ما تتيحه وزارة الإسكان في الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية كيفية تبديل شقق الإسكان الاجتماعي، لمن يريد النقل لأي سبب.

شروط استبدال شقق الإسكان الاجتماعي

- يشترط للتحويل من إعلان لآخر، أو من مدينة لأخرى، أن يكون الحاجز للوحدة لم يسترد مقدم جدية الحجز.

- كما يشترط ألا يكون ممن سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

- استبدال الشقق يتم من خلال الحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق.

- يشترط أن تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط.

- لابد من الحصول على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.

- في حال قبول الطلب بعد دراسته على الشخص التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

كيفية استبدال شقق الإسكان الاجتماعي

- على العميل أن يقدم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.

- عن موقع تحويل شقق الإسكان الاجتماعي فإنه لا يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري فقط (https://cservices.shmff.gov.eg).

- على الراغبين في استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.

- على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، وفق مي عبدالحميد لرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق وهي 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.