مراجعة مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي (فيديو)

أتاحت منصة «حصص مصر» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي، ويأتي ذلك في إطار أول المراجعات العامة التي توفرها المنصة لمختلف طلاب الثانوية العامة.

ومن المنتظر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان التجريبي الثاني لهم خلال شهر مايو الجاري، كما سيؤدوا الامتحان التجريبي الثالث والأخير خلال شهر يونيو المقبل، على أن يؤدوا الامتحانات النهائية خلال شهر يوليو القادم.

بالفيديو.. مراجعة مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

وعرضت منصة «حصص مصر» مراجعة مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة من خلال مقطع فيديو يمتد إلى حوالي ساعة كاملة، يشرح فيها الأستاذ وسيم المغربي أهم وأبرز النقاط في مادة علم النفس والاجتماع، ومن خلاله أجاب على كل الأسئلة التي وجهها طلاب الثانوية العامة إليه أثناء عرضه كبث مباشر مؤخرا.

جدير بالذكر، أن منصة «حصص مصر» أتيحت من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمختلف الطلاب في الصفوف بداية من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي، حيث إن هذه المنصة توفر للطلاب في هذه المراحل الدراسية كل ما يحتاجون إليه سواء مناهج دراسية أو أسئلة وتدريبات متنوعة، بالإضافة إلى نماذج امتحانات استرشادية، مع مراجعات عامة على مختلف المواد الدراسية الأساسية المضافة إلى المجموع.

حصص مصر تعرض مراجعات أسبوعية لمختلف الطلاب

وتعرض منصة «حصص مصر» مراجعات لمختلف المراحل الدراسية كل أسبوع، وتحديدا في مساء كل يوم أربعاء، من خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بشكل مجاني ومتاح لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب مشاهدتها مرة أخرى حيث تحفظ المنصة البث على صفحتها ويمكن لأي طالب الرجوع إليها في أي وقت ومشاهدتها مرة أخرى.