التحريات: حريق موقف أحمد حلمي التهم 8 باكيات.. ولا إصابات

كشفت التحريات التي جرت حول حادث اندلاع حريق بموقف أحمد حلمي، عن أن الحريق حدث بـ«8 باكيات» في الموقف ومحيطه.

وأضافت التحريات أنه قد جرى السيطرة على الحريق بشكل كامل، فور الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لم تقع فيه أية إصابات بشرية.

وكان حريق قد اندلاع في موقف أحمد حلمي بوسط البلد، وجرى الإبلاغ بالحريق، لتقوم قوات الحماية المدنية على الفور بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث من أجل السيطرة عليه.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وأجرت معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الواقعة والكشف عن الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى الحريق وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.