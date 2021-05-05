رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر يكشف حقيقة حريق مستشفى الأقصر الدولي

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
03:41 م | الأربعاء 05 مايو 2021
مستشفي الاقصر الدولى

مستشفي الاقصر الدولى

نفي مصدر بمديرية الصحة بالأقصر ما تم تداوله في بعض المواقع والصفحات الإخبارية عن نشوب حريق داخل مستشفي الأقصر الدولى.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحريق شب فى  كارافان بجوار المستشفي خاص بالمهندسين المكلفين بأعمال التطوير.

وطالب المصدر بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تثير الجدل وتقلق المواطنين خاصة وأنها تتعلق بمستشفيات وبمرضي وفى ظل ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق وسيطرت عليه فى دقائق، كما انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث للمعاينة وتحرير محضرا بالواقعة.

اقرأ المزيد:

نشوب حريق بشقة سكنية في الدقهلية .. وساكنها: ماس كهربائي

بسبب تسرب غاز.. حريق بمنزلين دون إصابات في سوهاج

عاجل.. حريق هائل ناجم عن هجوم إسرائيلي على مناطق في سوريا «صور»

السيطرة على حريق بأتوبيس نقل عام أعلى الدائري

مصرع رضيع إثر حريق بشقة سكنية في أسيوط