مصدر يكشف حقيقة حريق مستشفى الأقصر الدولي

نفي مصدر بمديرية الصحة بالأقصر ما تم تداوله في بعض المواقع والصفحات الإخبارية عن نشوب حريق داخل مستشفي الأقصر الدولى.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحريق شب فى كارافان بجوار المستشفي خاص بالمهندسين المكلفين بأعمال التطوير.

وطالب المصدر بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تثير الجدل وتقلق المواطنين خاصة وأنها تتعلق بمستشفيات وبمرضي وفى ظل ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق وسيطرت عليه فى دقائق، كما انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث للمعاينة وتحرير محضرا بالواقعة.