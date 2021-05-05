مصدر يكشف حقيقة حريق مستشفى الأقصر الدولي
03:41 م | الأربعاء 05 مايو 2021
مستشفي الاقصر الدولى
نفي مصدر بمديرية الصحة بالأقصر ما تم تداوله في بعض المواقع والصفحات الإخبارية عن نشوب حريق داخل مستشفي الأقصر الدولى.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحريق شب فى كارافان بجوار المستشفي خاص بالمهندسين المكلفين بأعمال التطوير.
وطالب المصدر بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تثير الجدل وتقلق المواطنين خاصة وأنها تتعلق بمستشفيات وبمرضي وفى ظل ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكانت قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق وسيطرت عليه فى دقائق، كما انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث للمعاينة وتحرير محضرا بالواقعة.