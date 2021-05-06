القاهرة: ماس كهربائي وراء حريق سوق أحمد حلمي

قال محمد عبدالوهاب، رئيس حي شبرا بمحافظة القاهرة، إنّ حريقا شب بسبب ماس كهربائي في سوق أحمد حلمي، اليوم الخميس، أسفر عن حريق 10 باكيات، وذلك من دون خسائر في الأرواح.

وأضاف عبدالوهاب لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى حدوث الماس الكهربي، لافتا إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي بدأت حصر خسائر الباكيات والبضائع لتقدير تعويض بسيط للمتضررين، وأجهزة الحي مع الحماية المدنية سيطرت على الأمور.

التحريات: حريق موقف أحمد حلمي التهم 8 باكيات.. ولا إصابات

كشفت التحريات التي جرت حول حادث اندلاع حريق بموقف أحمد حلمي، عن أنّ الحريق حدث بـ«8 باكيات» في الموقف ومحيطه.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وأجرت معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الواقعة والكشف عن الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى الحريق وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وأضافت التحريات أنّه جرت السيطرة على الحريق بشكل كامل، فور الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لم تقع فيه أي إصابات بشرية.

وكان حريق اندلع في موقف أحمد حلمي بوسط البلد، ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث من أجل السيطرة عليه.