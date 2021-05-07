عرضها الاختيار 2.. والد إسلام مشهور أول شهيد بالواحات: كلمنا قبلها ندعيله

وثقت الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 2» أحداث معركة الواحات في أكتوبر 2017، والتي استشهد فيها 16 من أبطال رجال الشرطة، قبل أن تقتص القوات الجوية ودعم الداخلية من المشاركين في الحادث، ومن بينهم الإرهابي عماد عبد الحميد، الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي.

والد الشهيد: المسلسل جسد جزء بسيطا من الواقع

كان النقيب إسلام مشهور، الشهيد الأول في معركة الواحات، حسبما ذكر والده اللواء محمد مشهور في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أنه تابع مسلسل «الاختيار 2» منذ بداية عرضه، وحلقة معركة الواحات مع زملائه في العمل، ويصف أحداثه بالمؤلمة عليه وعلى أسرة الشهيد البطل.

أحداث المسلسل عظيمة وتجسد بطولات رجال الشرطة، وخاصة رجال الظل من أبطال الأمن الوطني ورجال العمليات الخاصة، إلا أنها تجسد جانبًا بسيطًا من حقيقة رجال ضحوا بأرواحهم بكل رضا، فداءً لوطنهم وأهلهم، بحسب اللواء «مشهور»، لافتًا إلى أن المقدم أحمد مشهور، شقيق نجله الشهيد يكمل المسيرة الآن، ضمن أفراد العمليات الخاصة.

16 ساعة صمد فيهم شهداء معركة الواحات أمام الإرهاب

استمر قتال شهداء الواحات لمدة 16 ساعة: «لآخر نفس وآخر طلقة وآخر نقطة دم»، حسبما وصف اللواء مشهور، بطولتهم التي تدرس، أمام بؤرة إرهابية كانت تريد تكوين دولتها في الواحات بأسلحة ثقيلة، إلا أن الأبطال صمدوا لآخر عزم: «إسلام كان أول شهيد وزمايله تسابقوا خلفه للشهادة».

آخر مكالمة بين الشهيد مشهور ووالده

يسترجع اللواء مشهور آخر مكالمة بينه وبين نجله الشهيد النقيب إسلام، والتي كانت ليلة الحادث في الساعة السابعة مساء، حيث أبلغه أنه في مأمورية خارج القاهرة، وطلب منه ومن والدته الدعاء له ولزملائه، مضيفًا: «وأنا علشان راجل عسكري وعارف مسألتوش على تفاصيل»، إلى أن تلقوا بعدها بساعات نبأ استشهاده، حيث تلقى الخبر فجأة لعدم متابعته هو وزوجته للقنوات الإخبارية يومها: «الناس كانت بتتصل عايزة تعزينا وإحنا مش واخدين بالنا».

واختتم اللواء مشهور حديثه وسط محاولاته السيطرة على دموعه، أن كل إنجاز يراه يتحقق في مصر يشعر بأن نجله ورفاقه شركاء فيه، هم الذين يستحقوا من الشعب وسام التقدير، لعملهم في صمت دون أن يشعر أحد، معبرًا «تحيا مصر بشبابها ورجالها».