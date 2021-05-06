ماجد الكدواني: الاختيار 2 يوثق أحداثا في منتهى الخطورة

قال الفنان ماجد الكدواني، الذي أدى دور لواء في الأمن الوطني بمسلسل «الاختيار 2.. رجال الظل»، والذي يعرض في شهر رمضان الجاري، إنه عندما عرض عليه العمل في المسلسل هذا العام، الذي يعمل فيه اثنان من أصدقائه وهما أحمد مكي، وكريم عبدالعزيز، وافق على الفور لأن العمل يوثق تاريخا في منتهى الخطورة وقريب جدا للمواطنين لأن أبطاله من الشرطة والشرطة قريبة من الشعب ويتعاملون معهم باستمرار.

وأضاف «الكدواني»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه سعيد بردود الفعل على المسلسل، والفضل يعود إلى القائمين على المسلسل والتصوير، وجميعهم بذلوا مجهودًا رائعا وكبيرا، معربا عن فخره بالمسلسل حتى الجزء الأول الذي لم يشارك فيه.

وتابع أنه منذ زمن لم تنتج مصر عملا يرصد تاريخا قريبا من خلال الدراما التسجيلية، موضحا: «جسمي قشعر السنة اللي فاتت لما الناس نزلت بتيشرتات عليها صورة الشهيد أحمد المنسي».

وأشار إلى أنه حاول جمع كل المعلومات التي تساعده على الأداء حتى يسهم الدور في ظهور المسلسل بالشكل اللائق، موضحا أنهم توقفوا أثناء التصوير لبعض الملاحظات التي أخذها من المخرج بيتر ميمي، مشددا على أنه تربطه علاقة كبيرة بالفنانين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وهذا يظهر في الأعمال التي يعملون فيها معا، موضحا: «فيه بينا كيميا جيدة، وتظهر في الأعمال وربنا يديمها عليها نعمة».

وأوضح: «بيبقى جوانا مهابة وخوف، ولكن دايما نقول: ربنا لا يضيع مجهود أحد، ونعمل اللي علينا وربنا يكمل، ولكن يجب أن يعمل الإنسان كل ما عليه، وربنا يكمل ويبارك في الشغل».

وشدد: «مهمتنا نقدم رسائل محترمة أمام الناس، وهيجي يوم نُسأل أمام الله على الرسالة التي قدمناها للناس».