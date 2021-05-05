مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23.. إصابة عم عادل وتفجير الكنيسة البطرسية

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي عن تفجير الكنسية البطرسية الذي تم في شهر فبراير من عام 2017.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23.. إصابة «عم عادل» في تفجير الكنسية

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23 والذي حمل عنوان النقطة المميتة عن تفجير الكنسية البطرسية، وإصابة عم عادل الذي يجسد دوره الفنان الكبير أحمد حلاوة الذي يعد بمثابة والد الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، وظهر الإرهابي عادل عبدالحميد المكنى الذي يجسد دوره الفنان عابد عناني، حيث رفض مبايعة تنظيم الدولة، وأفتى له مفتي الجماعة بعدم الانضمام لداعش.

وقام يوسف الرفاعي باستجواب واحد من الذين حاولوا اغتيال المفتي، وعلى إثر ذلك تم الوصول لمزرعة الموت.

وناقش يوسف الرفاعي وزوجته عاليا فكرة الإنجاب ونجلهم الذي سيرزقهم به الله ورفضت زوجته فكرة أن يتم تسميته باسم علوة.

وحول عدد من الإرهابيين في مدينة درنة الليبية الوصول إلى منطقة كرداسة بمصر من أجل إعلان ولاية كرداسة.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

العمل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.