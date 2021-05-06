عاجل.. وزير النقل: استبعاد العناصر المتطرفة في السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بوجود العناصر المتطرفة داخل منظومة السكة الحديد، مؤكدا أنه سيجري استبعادهم من مناطق العمل في جميع طوائف التشغيل، مشيراً إلى أنه لن ولم يسمح بوجود تكرار أخطاء مرة أخرى تؤدي إلى وقوع حوادث القطارات، منوهاً إلى أنه يعمل طوال اليوم على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

السكة الحديد تعيش عهدا جديدا.. واستبعاد المقصرين فورا

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد تعيش عهدا جديدا، لما شاهده من العاملين خلال الاجتماعات الماضية، وإصرارهم على تكثيف العمل، والحفاظ على مرفق السكة الحديد، بعد 3 حوادث متكررة نتيجة أخطاء بشرية، مؤكداً أن الوزارة عازمة على استكمال جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات فاخرة لجموع الركاب المسافرين، منوها إلى أن أي عامل سيقصر في أداء عمله وواجبه سيستبعد من العمل فورا، ولن نقبل بوقوع أخطاء مرة أخرى.

خطة شاملة للنهوض بالمنظومة بتكلفة 225 مليار جنيه

وأضاف الوزير، بأن مع بداية ديسمبر المقبل، ستكون جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى ستكون جديدة، وسيتم وقف جميع القطارات القديمة عن العمل، مؤكداً أن الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وأرجع كامل الوزير، تأخيرات بعض القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، إلى تنفيذ أعمال التطوير والتحديث خلال الفترات الحالية لتقليل حوادث القطارات، مطالباً جموع الركاب بالتماس العذر للهيئة لحين انتهاء جميع مشروعات تحديث المنظومة، وبعدها ستنتظم كل الرحلات بـ«الدقيقة»، ولن يكون هناك أي تأخيرات للقطارات مرة أخرى.

وكان مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، قد أكد أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اتخذ قرارًا صباح اليوم الخميس، بإقالة المهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركه للمناطق بالهيئة القوميه لسكك حديد مصر، وذلك بعدما اُكتشف انتمائه لجماعة الإخوان، وذلك بعد قرار تعيينه في 24 /4 /2021 على خلفية حادث قطار طوخ، حيث كان يشغل منصب رئيس صيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة.

وقال المصدر، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحدث في بيانه الذي ألقاه في مجلس النواب الأسبوعين الماضيين عن وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التى لا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام، منوهًا إلى أن الوزير عازم على تطهير منظومة السكة الحديد من جميع العناصر المتطرفة، والعمل على تقليل حوادث القطارات.