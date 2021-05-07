مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-5-2021 في مصر

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بمعرفة مواقيت الصلاة لأداء الفروض في أوقاتها ولمعرفة مواعيد الإفطار والسحور، وتقدم الوطن استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة 7 مايو وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:30

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:29

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:39

أذان العشاء: 08:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 06:38

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء: 08:03

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 08:00

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:32

أذان العشاء: 07:55

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:39

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:51