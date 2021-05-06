لطيفة النادي.. من هي أول سيدة مصرية تقود طائرة؟

لطيفة النادي.. هي أول سيدة مصرية تقود طائرة، حيث ولدت في القاهرة في 29 أكتوبر 1907 لأب يعمل في المطبعة الأميرية وأم متفتحة تحلم بمستقبل أفضل لابنتها.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن لطيفة النادى، أول سيدة مصرية تقود طائرة.

لطيفة النادي أول سيدة مصرية تقود طائرة

قد شغفت لطفية النادي منذ طفولتها بفكرة الطيران، رغم عدم وجود مطار في القاهرة في ذلك الوقت، حيث كان الطيران يمثل لها الحرية والفرص، في زمن افتقرت به حياة النساء العربيات إلى الفرص.

بعد إنهاء دراستها الأساسية كان من المتوقع أن تتزوج لطفية وتصبح ربة منزل كما هو سائد في ذلك العصر، ولكنها كانت قد قرأت مقالاً عن مدرسة للطيران جرى افتتاحها حديثاً في القاهرة وعزمت على الالتحاق بهذه المدرسة.

كان قد ظهر عدد من النساء الطيارين في العالم الغربي، وقد آمنت لطفية أن النساء العربيات يستطعن إثبات أنفسهن إذا حصلن على الفرصة.

وعندما لم تجد من يساعدها ذهبت لطفية مباشرة إلى مدير مصر للطيران في ذلك الوقت، كمال علوي طالبة المساعدة والإرشاد.

غيرت لطفية النادي مفهوم الناس عن قدرات المرأة، كما غيرت القوالب والأنماط التي وضعها الناس لوظائف الرجال والنساء.

ورغم أنها قد توفيت عام 2002، سوف يتذكر الناس لطفية النادي دائماً على انها المرأة التي آمنت بقدراتها وقررت أن تحلق في السماء.

وعندما التحقت بالمدرسة، كانت لطفية النادي المرأة الوحيدة في المطار بأكمله، حيث كانت دفعتها الدراسية مكونة من 33 رجلاً وهي المرأة الوحيدة.

وفتحت لطيفة النادي الأبواب أمام نساء العالم العربي لدخول عالم الطيران، كما أنها قد شجعت النساء العربيات على الإيمان بفكرة أنهم يستطعن العمل مثل الرجل تماماً.

تتطلع النساء في عالم الطيران إلى يومنا هذا إلى لطفية على أنها قدوة ومثل أعلى ونموذج يحتذى به في المساواة.