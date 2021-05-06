«كورونا» يقتل 4 آلاف هندي في يوم.. و50 مليونا إصابات متوقعة في يونيو

سجلت الهند عدداً قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا بلغ نحو 4 آلاف، ومن الإصابات الجديدة 412 ألفا خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية، وبذلك ترتفع الحصيلة النهائية للوباء فى الهند إلى 230 ألفا و168 وفاة بينما بلغ العدد الإجمالى للإصابات 21.1 مليون منذ بداية الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن الهند سجلت 46% من الإصابات العالمية الجديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضى إلى جانب ربع الوفيات، وقال المعهد الهندى للعلوم إن إصابات كورونا قد تصل إلى 50 مليونا فى البلاد بحلول منتصف يونيو مع أكثر من 403 آلاف حالة وفاة وفقا لنموذج التوقعات الخاص به.

وأعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تأييده رفع براءات اختراعات لقاحات فيروس كورونا، فى الوقت الذى أكدت فيه الإدارة الأمريكية مشاركتها فى المفاوضات حول الشروط الخاصة بذلك مع منظمة التجارة العالمية، وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بقرار الرئيس الأمريكى، الذى وصفه بـ«القرار التاريخى»، الذى سينهى، وفق خبراء، النقص فى الإمدادات، من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكن بعض البلدان، من ضمنها فرنسا، تعارض هذا الأمر، حيث تطالب باريس بدلا عن ذلك، بتقديم هبات لصالح الدول الفقيرة.

ووصف الاتحاد الدولى للمصنعين والجمعيات الصيدلانية قرار الولايات المتحدة بأنه «مخيب للآمال»، وفى «وول ستريت» تراجعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات إثر الإعلان. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن استعداد الاتحاد الأوروبى لمناقشة الاقتراح الأمريكى لتسريع الإنتاج والتوزيع، فيما رحبت منظمة «جافى» للقاحات بتأييد الرئيس الأمريكى.

وقالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إن النتائج الأولية للدراسة التى تجريها على إعطاء جرعات إضافية بعد عدة أشهر من اللقاحات الأصلية تبدو وقائية ضد سلالة الفيروس التى تم تحديدها لأول مرة فى جنوب أفريقيا.